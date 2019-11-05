Полиция Радвилишкиса разыскивает пропавшую без вести 14-летнюю Мелану Яблонскайте, которая 2 ноября ночью не вернулась в дом опеки.
Melana Jablonskaitė

Приметы: рост 165 см, худощавого телосложения, волосы светлые до плеча. На девушке были синие джинсы и синяя куртка.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении девушки, просьба связаться со старшим следователем Линой Лаужадене по номеру (8 671) 73216 или эл. почте lina.lauzadiene@policija.lt или звонить по номеру 112.

Melana Jablonskaitė
Melana Jablonskaitė
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ЧП и криминал

Полиция Радвилишкиса разыскивает пропавшую 14-летнюю девушку

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