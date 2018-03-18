Полиция проверяла автосервисы: начато 5 расследований

Следователи Второго вильнюсского комиссариата нагнали страха на мужчин, арендующих помещение на ул. Механику. Находящиеся рядом автосервисы работают нелегально, а работник с зарплатой 400 евро, как оказалось, работает неофициально.
Полиция приехала в автосервис около 14 ч. Следователи предъявили официальное разрешение на осмотр помещения и проверку.
Во время обыска были обнаружены белорусские контрабандные сигареты, а в соседнем помещении - контрабандное горючее.
Мужчина, арендующий помещение, заверял, что это не его вещи, а коллеги. По его словам, мужчина их использует для себя.
Полиция также выяснила, что автосервис нелегальный, а работающий в нем владелец белорусских товаров работает нелегально. Мужчины сказали, что жизнь тяжелая, а жить-то надо. Уверяли, что их зарплата всего 400 евро.
Полиция проверила еще один находящийся рядом автосервис. Заметившие полицию его работники закрылись изнутри и делали вид, что в помещении никого нет.
Полицейские потребовали открыть дверь. Когда они вошли в автосервис, спрятавшихся мужчин пришлось искать. Они также признали, что работают нелегально.
В общей сложности полицейские нашли 129 пачек сигарет Winston и около 100 л горючего. Работнику автосервиса, которому принадлежат контрабандные товары, придется заплатить штраф в размере около 1000 евро.
Начато 5 расследований (два по факту нелегальной деятельности, одно по факту нелегальной работы, и еще два по факту контрабанды сигарет и горючего).
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