В воскресенье полиция начала проверять информацию из поста в Твиттере о поведении китайцев на Горе Крестов в Шяуляй.
Kryžių kalnas
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"Сегодня было получено заявление, информация проверяется", - сказал пресс-секретарь полиции Рамунас Матонис.

На одном видео видно, как китаянка, издеваясь, с земли поднимает и затем выбрасывает крест, поставленный в честь гонконгских демонстрантов.

"Выкинь его сюда. (...) Мы сделали хорошее дело сегодня. Наша родина великая", - сказала она по-китайски.

На другом кресте, воздвигнутом в память о семье Чеп, на китайском языке написано: "Я надеюсь, что все протестующие тараканы умрут. Я надеюсь, что мир скоро придет в Гонконг".

Речи были переведены сторонниками протестов в Гонконге, которые разместили запись в Твиттере.

Массовые протесты в Гонконге начались прошлым летом в ответ на уже отозванный законопроект об экстрадиции. С тех пор демонстрации переросли в повсеместное сопротивление властям Пекина.

Министр иностранных дел Линас Линкявичюс назвал этот инцидент позорным и бесчестным актом вандализма в своем аккаунте в Twitter. Такое поведение недопустимо, сказал он. Он также сообщил другим средствам массовой информации, что будет ждать полицейского расследования.

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