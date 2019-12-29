"Сегодня было получено заявление, информация проверяется", - сказал пресс-секретарь полиции Рамунас Матонис.
На одном видео видно, как китаянка, издеваясь, с земли поднимает и затем выбрасывает крест, поставленный в честь гонконгских демонстрантов.
"Выкинь его сюда. (...) Мы сделали хорошее дело сегодня. Наша родина великая", - сказала она по-китайски.
Some Chinese vandalized crosses placed by Hong Kongers on Hill of Crosses in #Lithuania while laughing:
"It's written 'Liberate Hong Kong, Revolution of our time'"— W. B. Yeats🎅🏻 (@WBYeats1865) 28 декабря 2019 г.
"Just throw it there. Get lost!"
"We've done a good thing today. Our Motherland is great!"pic.twitter.com/c4LTmo2BWw
На другом кресте, воздвигнутом в память о семье Чеп, на китайском языке написано: "Я надеюсь, что все протестующие тараканы умрут. Я надеюсь, что мир скоро придет в Гонконг".
Речи были переведены сторонниками протестов в Гонконге, которые разместили запись в Твиттере.
Массовые протесты в Гонконге начались прошлым летом в ответ на уже отозванный законопроект об экстрадиции. С тех пор демонстрации переросли в повсеместное сопротивление властям Пекина.
Министр иностранных дел Линас Линкявичюс назвал этот инцидент позорным и бесчестным актом вандализма в своем аккаунте в Twitter. Такое поведение недопустимо, сказал он. Он также сообщил другим средствам массовой информации, что будет ждать полицейского расследования.
Shameful, disgraceful act of vandalism currently under investigation by Lithuanian authorities. Such behaviour can’t and won’t be tolerated. https://t.co/LgsxPVIiy2— Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) 29 декабря 2019 г.
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