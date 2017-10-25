В ходе проводившейся 9-12 октября межрегиональной полицейской операции выявлено 18 подозреваемых, сообщила в среду полиция на пресс-конференции в Департаменте полиции Вильнюсе. Все подозреваемые - граждане Литвы - из Вильнюса, Клайпеды, Шяуляй и др.
"Начаты расследования относительно распространения в Интернете информации порнографического содержания с изображениями детей. Предупреждение таких преступлений, расследование таких преступлений является одним из приоритетов полиции, полиция делает все, чтобы предотвратить такие преступления - физическое использование детей и распространение в Интернете изображений порнографического содержания с детьми", - сказал генеральный комиссар полиции Линас Пярнавас.
Все подозреваемые - мужчины, преимущественно среднего возраста. Одному подозреваемому больше 70 лет. Они не арестованы, для них избраны меры пресечения.
Еще 16 лиц получили статус спецсвидетеля. Полиция говорит, что подозреваемых может быть больше, потому что лица со статусом спецсвидетеля могут стать подозреваемыми.
Операцию координировало Бюро криминальной полиции Литвы, в ней участвовали криминалисты всех уездов.
Проведено около 50 обысков. Изъято более 400 различных объектов - смартфонов, компьютеров и другого оборудования. Есть мнение, что распространение детской порнографии производилось с использованием специальных платформ, которые предназначены для обмена файлами.
"Главная цель этой операции - установить и предотвратить вероятные случаи сексуального использования детей", - сказал заместитель начальника Бюро криминальной полиции Литвы Анджей Рогинский.
Одно расследование о распространении большого объема порнографических данных проводит Бюро криминальной полиции.
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