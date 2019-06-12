Полиция просит помощи: пропала ушедшая в школу 16-летняя девочка

6 июня около 8 часов утра девочка вышла в школу из квартиры, принадлежащей VšĮ Vilniaus SOS kaimas по улице Няужмирштолю. До сих пор о ее местонахождении ничего неизвестно.
Приметы несовершеннолетней: рост около 165 см, среднего телосложения, красные средней длины волосы.
В тот день на ней был серый свитер, серые джинсы, черные кеды и розовый рюкзак.
Если вам что-то известно о местонахождении девочки, сообщите об этом старшему следователю Мигле Петроните migle.petronyte@policija.lt, или по телефону Единой помощи 112.
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