Полиция просит помощи: пропала ушедшая в школу 16-летняя девочка

Полицейские Вильнюса ищут без вести пропавшую Сандру Колдар 2002 года рождения, которая ушла в школу и не вернулась.
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6 июня около 8 часов утра девочка вышла в школу из квартиры, принадлежащей VšĮ Vilniaus SOS kaimas по улице Няужмирштолю. До сих пор о ее местонахождении ничего неизвестно.

Приметы несовершеннолетней: рост около 165 см, среднего телосложения, красные средней длины волосы.

В тот день на ней был серый свитер, серые джинсы, черные кеды и розовый рюкзак.

Если вам что-то известно о местонахождении девочки, сообщите об этом старшему следователю Мигле Петроните migle.petronyte@policija.lt, или по телефону Единой помощи 112.

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