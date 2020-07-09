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Вильнюсский комиссариат полиции проводит расследование, связанное с кражей.
Полиция просит помочь выяснить личности зафиксированных на фото молодых людей
© Vilniaus aps. VPK

28 июня, около 5 ч. в Вильнюсе, на ул. Арсенало, три молодых человека (личность не установлена) забрались в судно Ryga, выломав дверь.

Полиция просит помочь выяснить личности зафиксированных на фото молодых людей и обращаться к старшему следователю Инге Лелене, моб. тел. 8 645 52131, эл. п. inga.leliene@policija.lt или по номеру 112.

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