28 июня, около 5 ч. в Вильнюсе, на ул. Арсенало, три молодых человека (личность не установлена) забрались в судно Ryga, выломав дверь.

Полиция просит помочь выяснить личности зафиксированных на фото молодых людей и обращаться к старшему следователю Инге Лелене, моб. тел. 8 645 52131, эл. п. inga.leliene@policija.lt или по номеру 112.