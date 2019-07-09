3 июля, в 16.26 ч., с ул. Преторияус, в Вильнюсе, в Вильнюсскую республиканскую больницу в коматозном состоянии доставили молодого человека. Его личность до сих пор не установлена.
Полиция просит о помощи. Всех, кто опознал запечатленного на фото молодого человека, просят связаться со следователем Ренатой Неманд, 8 672 66136, эл. п. renata.nemand@policija.lt или звонить по номеру 112.
Полиция просит опознать впавшего в кому молодого человека
Вильнюсский 5-й комиссариат полиции проводит проверку в...
В Клайпеде совершена попытка похищения женщины, задержан подозреваемый
Полиция сообщила, что в Клайпеде была совершена попытка...
В литовском Шяуляй нашли мертвого младенца (1)
Полиция сообщила, что в Шяуляй, в доме, было обнаружено...
В палангском ночном клубе с наркотиками задержали граждан Литвы и Нигерии
7 июля, в 5.30 ч., в Паланге, в ночном клубе на ул....
Преследование нарушителей в Каунасском районе: пострадали трое полицейских (4)
6 июля, в 22.14 ч., поступило сообщение о том, что в...
TOP новостей
Эксперт: если запретить торговым сетям работать в воскресенье, появятся новые "монстрики" (1)
Литва все еще не определилась, будет ли введен запрет...
Вперед - за покупками, но не в Польшу: жители Литвы открывают новое направление (197)
Пока в Литве считают, сколько сотен миллионов жители...
Два года в Литве действует новый Трудовой кодекс: работники по-прежнему уходят "по собственному желанию" (5)
Два года назад в Литве вступил в силу новый Трудовой...
В рейтингах - новые ожидания избирателей: скачок рейтинга Шимоните (23)
В июне снизился рейтинг премьер-министра Литвы...
Беларусь не сможет повысить уровень воды в реке Нерис, несмотря на просьбу Литвы (21)
Беларусь не сможет повысить уровень воды в реке Нерис...