Полиция просит опознать впавшего в кому молодого человека

3 июля, в 16.26 ч., с ул. Преторияус, в Вильнюсе, в Вильнюсскую республиканскую больницу в коматозном состоянии доставили молодого человека. Его личность до сих пор не установлена.

Полиция просит о помощи. Всех, кто опознал запечатленного на фото молодого человека, просят связаться со следователем Ренатой Неманд, 8 672 66136, эл. п. renata.nemand@policija.lt или звонить по номеру 112.