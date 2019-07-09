Вильнюсский 5-й комиссариат полиции проводит проверку в связи с человеком, личность которого пока не установлена.
© Vilniaus aps. VPK

3 июля, в 16.26 ч., с ул. Преторияус, в Вильнюсе, в Вильнюсскую республиканскую больницу в коматозном состоянии доставили молодого человека. Его личность до сих пор не установлена.

Полиция просит о помощи. Всех, кто опознал запечатленного на фото молодого человека, просят связаться со следователем Ренатой Неманд, 8 672 66136, эл. п. renata.nemand@policija.lt или звонить по номеру 112.

ЧП и криминал

Полиция просит опознать впавшего в кому молодого человека

Вильнюсский 5-й комиссариат полиции проводит проверку в...

В Клайпеде совершена попытка похищения женщины, задержан подозреваемый

Полиция сообщила, что в Клайпеде была совершена попытка...

В литовском Шяуляй нашли мертвого младенца (1)

Полиция сообщила, что в Шяуляй, в доме, было обнаружено...

В палангском ночном клубе с наркотиками задержали граждан Литвы и Нигерии

7 июля, в 5.30 ч., в Паланге, в ночном клубе на ул....

Преследование нарушителей в Каунасском районе: пострадали трое полицейских (4)

6 июля, в 22.14 ч., поступило сообщение о том, что в...

TOP новостей

Эксперт: если запретить торговым сетям работать в воскресенье, появятся новые "монстрики" (1)

Литва все еще не определилась, будет ли введен запрет...

Вперед - за покупками, но не в Польшу: жители Литвы открывают новое направление (197)

Пока в Литве считают, сколько сотен миллионов жители...

Два года в Литве действует новый Трудовой кодекс: работники по-прежнему уходят "по собственному желанию" (5)

Два года назад в Литве вступил в силу новый Трудовой...

В рейтингах - новые ожидания избирателей: скачок рейтинга Шимоните (23)

В июне снизился рейтинг премьер-министра Литвы...

Беларусь не сможет повысить уровень воды в реке Нерис, несмотря на просьбу Литвы (21)

Беларусь не сможет повысить уровень воды в реке Нерис...