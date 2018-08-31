Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, черные длинные волосы, на нем была черная куртка, черные брюки.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просьба обращаться к следователю Александре Цибульскене по тел. ном. (8 5) 271 6075, эл. почте aleksanda.cibulskiene@policija.lt или звонить по номеру 112.