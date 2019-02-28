Полиция просит о помощи в поисках людей, распявших кота

27 февраля, в 8.40 ч., в Алитусском районе, в деревне Панямунинкеляй, около знака Панямунинкеляй (Panemuninkėliai), заметили прибитый к дереву крест с распятым на нем мертвым котом. Сотрудники ГКП Алитусского округа расследуют этот случай жестокого обращения с животным.