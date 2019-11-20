Полиция сообщила, что 5 ноября 15-летняя девушка ушла из Вильнюсского кризисного центра на ул. А.Коелавичаус в школу и до сих пор не вернулась.
Несовершеннолетняя убегает не в первый раз, она может находиться в Алитусе.
Приметы: рост 150-160 см, vсреднего телосложения, длинные темные волосы. На девушке была красная кофта, черная кожаная куртка, синие джинсы, розовые кроссовки.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении девушки, просьба звонить следователю Агнии Шабловской по номеру (8 5) 271 6424, моб. тел. 8 647 16365 или по номеру 112.
Полиция просит о помощи в поисках 15-летней девушки
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