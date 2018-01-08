Полиция сообщает, что 7 января, в 18.40 ч., она ушла из дома в деревне Булавенай (Кельмеский район) и до сих пор не вернулась.

Девушку искал кинолог с собакой, но тщетно. Поиски продолжаются.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Евы, просьба обращаться к следователю Главного комиссариата полиции Кельмеского района Томасу Григалайтису, по номеру (8 444) 60343, эл. п.: tomas.grigalaitis@policija.lt, звонить по номеру 112 или приехать по адресу: Кельме, ул. Витауто Диджёйо 62, 40 каб.