7 января вечером Тельшяйская полиция получила сообщение о том, что пропала 23-летняя Ева Монтвидайте (1994 г.р.). У девушки диагностирована умственная отсталость. Полиция просит о помощи в поисках девушки.
© Telšių aps. VPK

Полиция сообщает, что 7 января, в 18.40 ч., она ушла из дома в деревне Булавенай (Кельмеский район) и до сих пор не вернулась.

Девушку искал кинолог с собакой, но тщетно. Поиски продолжаются.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Евы, просьба обращаться к следователю Главного комиссариата полиции Кельмеского района Томасу Григалайтису, по номеру (8 444) 60343, эл. п.: tomas.grigalaitis@policija.lt, звонить по номеру 112 или приехать по адресу: Кельме, ул. Витауто Диджёйо 62, 40 каб.

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