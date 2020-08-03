Полиция просит о помощи: неизвестные надругались над государственным флагом

В ходе расследования выяснили, что в ночь на 14 июля 2020 г., в 01.45 ч., в Вильнюсе, на ул. Вильняус, 24, трое молодых людей, личности которых не установлены, сорвали флаг с Музея искусств, который находится во дворце Радзивиллов.
Полиция просит общество о помощи - если вы опознали кого-то из молодых людей на фото, просьба обращаться к следователю Аурелии Смилгините по тел. 860862460, эл. п. aurelija.smilginyte@policija.lt или звонить по номеру 112.
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