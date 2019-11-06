Полиция преследовала нарушителей: автомобиль беглецы бросили в лесу

Клайпедская полиция молниеносно отреагировала на просьбу коллег. Стражи порядка преследовали указанный микроавтобус по дорогам Клайпедского района. Потом микроавтобус свернул в Лебартайский лес, подозреваемые пытались бежать.

В лесу полицейские задержали подозреваемых 1982 и 1992 г.р. Оба они, по предварительным данным, нигде не работают. Подозревают, что они могут быть связаны и с другими подобными преступлениями.