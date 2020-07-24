Полиция Пакруоиса разыскивает пропавшую без вести девушку

aA
Полиция Пакруойского комиссариата разыскивает пропавшую без вести 17-летнюю Викторию Александравичюте.
Девушка 11 июля, в 19.00 ч. ушла из дома опеки в деревне Памушис (Патруойкий район) и до сих пор не вернулась.
Всех, кто что-либо знает о ее местонахождении, просьба звонить по номерам (8 700) 61632, (8 673) 52046 следователю Тадасу Латайтису или писать по эл. почте tadas.lataitis@policija.lt.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
"Delfi Главное": скачок заболеваемости, бедность, медведи, деньги ЕС. В интервью - глава Центра исследования геноцида и сопротивления
Еженедельная программа " Delfi Главное " каждую пятницу...
После нового скачка количества больных Минздрав призвал к ношению масок (33)
За 5 дней на этой неделе в Литве установили 54 случая...
Эпидемиолог предупреждает: все вернувшиеся в Литву из-за границы должны регистрироваться (10)
По словам главного эпидемиолога Литвы Лореты Ашоклене,...
В Клайпеде свободны только самые дорогие гостиницы, но цены на улицах города не радуют
В Клайпеде начался Праздник моря. Погода его участников...
Официанты разочарованы: в Литве оставляют небольшие чаевые (21)
Не секрет, что часть зарплаты официантов и барменов в...