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Полиция Пакруойского комиссариата разыскивает пропавшую без вести 17-летнюю Викторию Александравичюте.
Полиция Пакруоиса разыскивает пропавшую без вести девушку
© Šiaulių aps. VPK

Девушка 11 июля, в 19.00 ч. ушла из дома опеки в деревне Памушис (Патруойкий район) и до сих пор не вернулась.

Всех, кто что-либо знает о ее местонахождении, просьба звонить по номерам (8 700) 61632, (8 673) 52046 следователю Тадасу Латайтису или писать по эл. почте tadas.lataitis@policija.lt.

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