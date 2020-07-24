Полиция Пакруоиса разыскивает пропавшую без вести девушку

Девушка 11 июля, в 19.00 ч. ушла из дома опеки в деревне Памушис (Патруойкий район) и до сих пор не вернулась.

Всех, кто что-либо знает о ее местонахождении, просьба звонить по номерам (8 700) 61632, (8 673) 52046 следователю Тадасу Латайтису или писать по эл. почте tadas.lataitis@policija.lt.