Аршаускас был остановлен на перекрестке ул. Карейвю и Жирмуну.
Сам криптомиллионер сказал, что это всего лишь ошибка, и его адвокат все должен был уладить, а водительское удостоверение он получит завтра.
"Это ошибка. Не моя. Водительское удостоверение мне вернут завтра. У вас ошибка в базе данных", – сказал он.
Чтобы забрать автомобиль, на место происшествия приехал друг Аршаускаса. Он сел за руль автомобиля.
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