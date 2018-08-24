Аршаускас был остановлен на перекрестке ул. Карейвю и Жирмуну.

Сам криптомиллионер сказал, что это всего лишь ошибка, и его адвокат все должен был уладить, а водительское удостоверение он получит завтра.

"Это ошибка. Не моя. Водительское удостоверение мне вернут завтра. У вас ошибка в базе данных", – сказал он.

Чтобы забрать автомобиль, на место происшествия приехал друг Аршаускаса. Он сел за руль автомобиля.