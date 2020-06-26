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25 июня вечером в Молетском районе полиция остановила автомобиль, которым управляла нетрезвая служащая Минкульта, сообщает Департамент полиции.
Naktinis reidas Vilniuje
Naktinis reidas Vilniuje
© DELFI / Jokūbas Jarmalavičius

По предварительным данным, в 19 ч. в Молетском районе, на 50-м км дороги Вильнюс-Молетай был остановлен автомобиль Nissan Qashqai, которым управляла нетрезвая служащая Минкульта 1986 г.р.

В ее организме было 1,63 промилле. Женщину опросили.

Начато расследование.

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