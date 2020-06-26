По предварительным данным, в 19 ч. в Молетском районе, на 50-м км дороги Вильнюс-Молетай был остановлен автомобиль Nissan Qashqai, которым управляла нетрезвая служащая Минкульта 1986 г.р.

В ее организме было 1,63 промилле. Женщину опросили.

Начато расследование.