24 января, в 10 ч. на ул. Жемайтес, в Йонишкисе, во время задержания один из подозреваемых прицелился в полицейских, поэтому один из стражей порядка применил служебное оружие. Полицейские во время операции не пострадали. Двое подозреваемых были задержаны, двоим удалось скрыться.

На месте происшествия работали усиленные наряды полиции, был введен план "Задержание", о беглецах информировали пограничников и Латвийскую полицию.

Около 11.35 ч. полиция сообщила, что один из подозреваемых задержан, другой - 24-летний Кристиёнас Хадзявичюс (на снимке справа) все еще не был найден. Сообщалось, что подозреваемый может быть вооружен, поэтому полиция просила не приближаться к нему, а звонить по номеру 112.

Хадзявичюс - житель Шяуляй. По предварительным данным, он раньше не был судим, однако был известен полиции.

Стало известно, что Евгений Кравчук, целившийся в полицейских, был ранен (на снимке он слева). Однако, получив ранение, сначала бежал, но полиция нашла и задержала его.

В ГКП Шяуляйского округа состоялась пресс-конференция, посвященная событиям в Йонишкисе. Начальник комиссариата Рамунас Сапарас прокомментировал создавшуюся ситуацию.

Он сообщил, что в среду утром был выявлен подозрительный автомобиль, полиция решила проверить его. В нем было четверо молодых людей, которые при виде полицейских бросились бежать. Один из них, убегая, целился в полицейского. Подозреваемый был ранен сотрудником полиции.

Раненый Кравчук пробежал около 0,5 км и спрятался в хозпостройке, где его и нашли стражи порядка. Сейчас Кравчук находится в больнице. Он ранен в ногу и в руку, опасность его жизни не грозит.

На пресс-конференции сообщили и фамилии других задержанных - это Паулюс Петронис и Артурас Рябовас.

Далее велись поиски Хадзявичюса. По словам Сапараса, Йонишкис был полностью блокирован. Полиция проверяла все транспортные средства, которые выезжали из города.

Кроме того, жителей и предпринимателей информировали о том, как вести себя и какие меры предосторожности предпринимать.

Генкомиссар полиции Линас Пярнавас сказал, что полиция получила информацию о том, что лица, связанные с преступными группировками, планировали выяснение отношений, в их "разборки" вмешалась полиция.

"Я рад, что полицейский не растерялся, а сразу же воспользовался служебным оружием, ему будет оказана вся необходимая помощь. В таких случаях я призываю коллег не теряться, смело применять оружие, поскольку их безопасность на первом месте. Еще одна хорошая весть - мы дополнительно приобрели 1000 пистолетов Glock и в следующем месяце все полицейские будут обеспечены этим оружием. В скором времени все полицейские получат и новые бронежилеты", - сказал Пярнавас.

В 15.25 ч. в Йонишкисе, в одном из жилых домов полиция окружила и задержала 24-летнего Хадзявичюса. Он не оказывал сопротивления.

Все задержанные уже около полугода находились в поле зрения Шяуляйской полиции. Некоторые из них не раз были судимы.

24 января шяуляйская полиция отправилась в Йонишкис, поскольку получила информацию о том, что подозреваемые готовились расправиться с известным полиции человеком и завладеть его автомобилем.

В автомобиле подозреваемых полиция обнаружила газовые баллончики, нож, бронежилет, кувалду, металлические пруты.

Начато расследование по подозрению в попытке совершить вооруженный грабеж, нелегальном хранении огнестрельного оружия, оказании сопротивления стражам порядка.