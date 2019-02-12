Полиция приехала в дом по вызову, сообщали о конфликте в семье. В доме было обнаружено нелегальное оружие.
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11 февраля, в 18.30 ч., в Кайшядорском районе, в деревне Гудена, в доме пожилого человека (1934 г.р.) нашли нелегальное оружие.

Департамент полиции сообщил, что был найден газовый пистолет Reck Perfecta FBI 8000 с кобурой и двумя патронами, пневматическое ружье и пистолет Pistole Modell 27 с кобурой и 21 патрон.

Начато расследование.

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