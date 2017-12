"Расследование начато по факту незаконного уничтожения данных и незаконного подключения к системе", - сказал BNS пресс-атташе Департамента полиции Рамунас Матонис. За эти преступления Уголовный кодекс предусматривает общественные работы, штраф, арест или лишение свободы на срок до двух лет. Взлом аккаунта министра произошел в прошлый понедельник, вскоре он был уничтожен. Р.Кароблис обратился к администраторам Facebook и вскоре аккаунт был восстановлен.

