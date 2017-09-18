Бюро криминальной полиции Литвы начало досудебное расследование о взломе аккаунта министра обороны Раймундаса Кароблиса в соцсети Facebook.
© DELFI / Andrius Ufartas

"Расследование начато по факту незаконного уничтожения данных и незаконного подключения к системе", - сказал BNS пресс-атташе Департамента полиции Рамунас Матонис.

За эти преступления Уголовный кодекс предусматривает общественные работы, штраф, арест или лишение свободы на срок до двух лет.

Взлом аккаунта министра произошел в прошлый понедельник, вскоре он был уничтожен.

Р.Кароблис обратился к администраторам Facebook и вскоре аккаунт был восстановлен.

BNS
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