Полиция Клайпеды разыскивает пропавшую неделю назад женщину

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Полиция Клайпеды разыскивает пропавшую неделю назад Николету Албрехте (1993 г.р.). Женщина ушла из дома 1 февраля и до сих пор не вернулась.