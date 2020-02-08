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Полиция Клайпеды разыскивает пропавшую неделю назад Николету Албрехте (1993 г.р.). Женщина ушла из дома 1 февраля и до сих пор не вернулась.
Приметы: рост 172 см, среднего телосложения, волосы длинные черные. На женщине была зеленая куртка, черные брюки.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, просьба звонить по номерам: 8615 44730, 8700 62074 или 112.
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