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Полиция Клайпеды разыскивает пропавшую неделю назад Николету Албрехте (1993 г.р.). Женщина ушла из дома 1 февраля и до сих пор не вернулась.
Nikoleta Albrechtė
Nikoleta Albrechtė
© Klaipėdos aps. VPK

Приметы: рост 172 см, среднего телосложения, волосы длинные черные. На женщине была зеленая куртка, черные брюки.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, просьба звонить по номерам: 8615 44730, 8700 62074 или 112.

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