Полиция Каунаса просит помощи у общественности: пропала женщина

Приметы женщины: рост около 163 см, крупного телосложения, седые короткие волосы. Была одета в серые брюки и светлую блузку.

У женщины деменция.

Личностей, знающих, где она может находиться или имеющих хоть какую-то информацию о пропавшей, просят позвонить полицеский комиссариат Каунаса (8 37) 303 450 или по номеру Единой помощи 112.