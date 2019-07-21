Полиция Каунаса просит помощи у общественности: пропала женщина

Приметы женщины: рост около 163 см, крупного телосложения, седые короткие волосы. Была одета в серые брюки и светлую блузку.
У женщины деменция.
Личностей, знающих, где она может находиться или имеющих хоть какую-то информацию о пропавшей, просят позвонить полицеский комиссариат Каунаса (8 37) 303 450 или по номеру Единой помощи 112.
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