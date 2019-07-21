Полиция Каунаса просит помощи у общественности: пропала женщина

Сотрудники полиции Каунаса разыскивают пропавшую без вести Мариёну Шейгене, 1942 года рождения, которая 21 июля покинул приют в Ромайняй и до сих пор не вернулась.
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Приметы женщины: рост около 163 см, крупного телосложения, седые короткие волосы. Была одета в серые брюки и светлую блузку.

У женщины деменция.

Личностей, знающих, где она может находиться или имеющих хоть какую-то информацию о пропавшей, просят позвонить полицеский комиссариат Каунаса (8 37) 303 450 или по номеру Единой помощи 112.

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