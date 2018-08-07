Испанская полиция распространила видео задержания трех криминальных авторитетов из «русской мафии» в курортном городе Марбелья (Коста-дель-Соль). Видео опубликовала испанская газета SUR.

На кадрах видно, как отряд полиции поднимается по ступенькам открытой веранды одного из ресторанов города, укладывает на пол сидевших там трех мужчин в шортах и футболках, надевает на них наручники, а затем выводит из заведения.

​О спецоперации Национальной полиции Испании стало известно 5 августа. Тогда полицейские сообщили, что задержали в Марбелье трех криминальных авторитетов, одного из которых власти считают третьим по значимости в иерархии так называемой русской мафии.

По данным полиции, встреча в ресторане была назначена, чтобы обсудить убийство члена одного из конкурирующих преступных кланов. Все задержанные были арестованы по подозрению в покушении на убийство, фальсификации документов и участии в организованной преступной группировке.

Спецоперация стала результатом расследования, которое полиция вела с прошлого года.

Национальная полиция Испании не раскрыла имен задержанных. ​"РИА Новости" со ссылкой на испанскую полицию сообщило, что один авторитет с инициалами А.S. является гражданином Армении и проживал в Литве, а двое других, с инициалами L.B. и I.P., — гражданами Грузии.

Это не первый случай, когда на территории Испании местные власти задерживают выходцев из России и стран бывшего СССР по обвинению в преступной деятельности.

Прошлой осенью 11 россиян были задержаны в Испании по делу бизнесмена Геннадия Петрова, которого в Мадриде считают лидером тамбовской ОПГ. Среди них были владелец футбольного клуба "Марбелья" Александр Гринберг и Арнольд Спиваковский, также известный как Арнольд Тамм, вице-президент ФК "Марбелья" Герман Пастушенко и владелец бренда минеральной воды Agua de Mijas Олег Кузнецов (вместе с ним задержаны два руководителя этой компании, Сергей Дождев и Владимир Дзреев).