Испанская полиция распространила видео задержания трех криминальных авторитетов из «русской мафии» в курортном городе Марбелья (Коста-дель-Соль). Видео опубликовала испанская газета SUR.
На кадрах видно, как отряд полиции поднимается по ступенькам открытой веранды одного из ресторанов города, укладывает на пол сидевших там трех мужчин в шортах и футболках, надевает на них наручники, а затем выводит из заведения.
Así detuvimos en #Marbella a tres Vor v Zakone (máximas autoridades criminales en los países que formaban la extinta Unión Soviética) cuando mantenían una reunión para, presuntamente, concretar el asesinato de un importante miembro de un clan rival https://t.co/2ecqpyNF5q pic.twitter.com/aHSFbgl4DI— Policía Nacional (@policia) August 5, 2018
О спецоперации Национальной полиции Испании стало известно 5 августа. Тогда полицейские сообщили, что задержали в Марбелье трех криминальных авторитетов, одного из которых власти считают третьим по значимости в иерархии так называемой русской мафии.
По данным полиции, встреча в ресторане была назначена, чтобы обсудить убийство члена одного из конкурирующих преступных кланов. Все задержанные были арестованы по подозрению в покушении на убийство, фальсификации документов и участии в организованной преступной группировке.
Спецоперация стала результатом расследования, которое полиция вела с прошлого года.
Национальная полиция Испании не раскрыла имен задержанных. "РИА Новости" со ссылкой на испанскую полицию сообщило, что один авторитет с инициалами А.S. является гражданином Армении и проживал в Литве, а двое других, с инициалами L.B. и I.P., — гражданами Грузии.
Это не первый случай, когда на территории Испании местные власти задерживают выходцев из России и стран бывшего СССР по обвинению в преступной деятельности.
Прошлой осенью 11 россиян были задержаны в Испании по делу бизнесмена Геннадия Петрова, которого в Мадриде считают лидером тамбовской ОПГ. Среди них были владелец футбольного клуба "Марбелья" Александр Гринберг и Арнольд Спиваковский, также известный как Арнольд Тамм, вице-президент ФК "Марбелья" Герман Пастушенко и владелец бренда минеральной воды Agua de Mijas Олег Кузнецов (вместе с ним задержаны два руководителя этой компании, Сергей Дождев и Владимир Дзреев).
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