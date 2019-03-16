Полиция ищет женщину, замеченную на камерах: она должна знать, куда пропали духи

Полиция сообщает, что 4 марта из магазина в Каунасе были украдены духи. Камеры видеонаблюдения зафиксировали женщину, которая может располагать информацией, способной помочь следствию.
Жителей, узнающих эту женщину или знающих место ее жительства, способных предоставить любую информацию, просим обращаться по телефонам (8 37) 30 35 73, (8 37) 30 34 50 или по адресу электронной почты egidijus.merkelis@policija.lt
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