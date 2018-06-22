Полиция ищет велосипедистов в масках

13 мая, в 23.30 ч., в Куршенай (Шяуляйский район), на ул. Даугеляй, двое молодых людей на велосипедах с масками на лицах подъехали к мужчине (1974 г.р.) и избили его при помощи телескопических дубинок.