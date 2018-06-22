13 мая, в 23.30 ч., в Куршенай (Шяуляйский район), на ул. Даугеляй, двое молодых людей на велосипедах с масками на лицах подъехали к мужчине (1974 г.р.) и избили его при помощи телескопических дубинок.
Очевидцев происшествия просят обращаться к следователю Сандре Яке по номеру (8 670) 52340 или писать по эл. почте sandra.jake@policija.lt
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