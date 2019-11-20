В ходе расследования было получено фото подозреваемого, который знакомится с женщинами на сайтах знакомств, а затем выманивает у них деньги.

Полиция просит о помощи – всех, кто располагает какой-либо информацией об этом мужчине, просьба связаться со старшим следователем 1-го комиссариата Линой Милашене по ном. (8 5) 271 8135, эл. п. lina.milasiene@policija.lt или звонить по номеру 112.