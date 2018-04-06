Полиция 6-го Вильнюсского комиссариата полиции проводит расследование по факту ложного сообщения об угрожающей обществу опасности или несчастье (1 ч. 285 ст. УК ЛР).
21 марта, в 15.47 ч., в Вильнюсе, на ул. С.Нерис, глава службы охраны магазина Lidl сообщил, что покупатель сказал кассиру, что магазин заминирован, и ушел.
На место выехали сотрудники антитеррористической группы "Арас". После осмотра магазина взрывчатку не нашли. Были получены видеозаписи с камер магазина, на которых зафиксирован мужчина, которого подозревают в ложном сообщении об опасности.
Всех, кто опознал подозреваемого, просьба связаться со следователем Аушрой Бернатонене по номеру (8 5) 219 8951, отделом информации (8 5) 271 6555 или по номеру 112.
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