Полиция ищет мальчика: родители в неведении третьи сутки

Мальчик худощавого телосложения, ростом около 140 сантиметров. В момент выхода из дома на нем были темно-синие шорты, футболка цвета хаки с короткими рукавами. Был обут в черные резиновые сланцы.

Полиция информирует, что ребенок не впервые убегает из дома.

Может посещать общественные места, аэропорты, магазины, рынки. Также может останавливать проезжающие машины, рассказывать вымышленные вещи и просить куда-нибудь его отвезти.

Если вы располагаете какой-либо информацией или если вы заметили этого ребенка, пожалуйста, сообщите по номеру экстренной помощи 112 или в полицейский комиссариат Казлу-Руда по номеру 8 611 52473 или 8 698 54352.