Мальчик худощавого телосложения, ростом около 140 сантиметров. В момент выхода из дома на нем были темно-синие шорты, футболка цвета хаки с короткими рукавами. Был обут в черные резиновые сланцы.
Полиция информирует, что ребенок не впервые убегает из дома.
Может посещать общественные места, аэропорты, магазины, рынки. Также может останавливать проезжающие машины, рассказывать вымышленные вещи и просить куда-нибудь его отвезти.
Если вы располагаете какой-либо информацией или если вы заметили этого ребенка, пожалуйста, сообщите по номеру экстренной помощи 112 или в полицейский комиссариат Казлу-Руда по номеру 8 611 52473 или 8 698 54352.
Полиция ищет мальчика: родители в неведении третьи сутки
Полицейский комиссариат города Казлу-Руда начал...
Задержан муж Сандры Графининой, дело об исчезновении переквалифицировано в убийство
В субботу, 4 августа, в Шяуляй полиция задержала...
Во время рейда на выходных Вильнюсская дорожная полиция задержала "сына президента России" (26)
В ночь с пятницы на субботу Вильнюсская дорожная...
Ограбление в Таллине: полиция Эстонии просит помощи (3)
Полиция Эстонии просит помощи жителей Литвы и Латвии...
Трагедия в Вильнюсе: 4 детей остались без матери (34)
В пятницу вечером столицу потрясло страшное событие: в...
TOP новостей
Министр сельского хозяйства Литвы: Израиль хотел бы импортировать литовскую говядину и яйца (87)
Израиль интересуется возможностью импорта литовской...
Почти половина литовцев никогда не меняла места жительства (22)
Почти половина жителей Литвы никогда не меняли место...
Wizz Air будет летать из Вильнюса во Львов (39)
Осенью венгерский лоукостер авиакомпания Wizz Air начнёт...
Завершено расследование дела об имуществе семьи Бразаускене в США (25)
Вдова президента Альгирдаса Бразаускаса Кристина...
Литва не стремится, как Франция, запрещать смартфоны в школах (9)
Министерство образования и науки Литвы утверждает,...