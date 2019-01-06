В последний раз Прунскуса (1994 г.р.) видели 2 января, около 12 ч., в деревне Падварняй. на нем была черная куртка, черные зимние ботинки. Мужчина высокого роста, крупный, носит очки.
Волонтеры призывают желающих помочь в поиске пропавшего. 6 января в 10.00 ч. поиски продолжились.
DELFI напоминает, что в 50 м от усадьбы, где его видели в последний раз, были обнаружены его банковская карта и идентификационная карта. Телефон Витаутаса был выключен 2 января, в 14.50 ч.
"Если вы планируете помочь в поисках, оденьтесь по погоде", - просят близкие пропавшего.
Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Витаутаса, просят звонить по номеру 8 605 78172 или в полицию.
Полиция Вильнюсского округа подтвердила DELFI, что ведутся интенсивные поиски Прунскуса.
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