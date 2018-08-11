Полиция еще не знает, кто в Каунасе стрелял в BMW и ранил девочку.
Kaune peršautas automobilis, kulka kliudė mergaitės koją
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"На данный момент подозреваемые не установлены", – сказал BNS 11 августа начальник ГПК Каунасского округа Дарюс Жукаускас.

По его словам, пострадавшего ребенка прооперировали, опасность его жизни не грозит. Жукаускас не сказал, какую информацию полиции предоставил отец пострадавшей, с которым она находилась в автомобиле.

"Все обстоятельства проверяют, ведется расследование. Это данные расследования, я не могу их комментировать", – сказал он.

Жукаускас так и не сказал, известен ли этот мужчина полиции и связан ли с преступным миром: "Без комментариев".

Однако он подчеркнул, что отца девочки не задерживали. По словам Жукаускаса, расследуют несколько версий преступления.

BNS 10 августа сообщал, что в каунасскую больницу была доставлена 7-летняя девочка с огнестрельным ранением.

Она пострадала около 16.45 ч. того же дня в Каунасе, на ул. Нуокалнес. Ребенок ехал в автомобиле, которым управлял ее отец 1984 г.р.

По предварительным данным, в автомобиль BMW X5 стреляли из огнестрельного оружия.

"Первичная информация такая. Нет информации о перестрелке. По предварительным данным, мужчина услышал звук выстрела. Девочка сказала, что у нее болит нога. Девочка ехала с отцом. Проводят опросы, устанавливают факты", – сказал BNS Жукаускас.

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