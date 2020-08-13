Полиция еще не нашла подозреваемого в убийстве матери 4 детей

11 августа, в 6 ч., в Шилальском районе, на 91-м км дороги Мажейкяй-Плунге-Таураге, у моста через реку, в траве, было обнаружено тело женщины (1983 г.р.) со следами насилия.

По предварительным данным, женщина была задушена.

Тело обнаружил рыбак.

Представитель Таурагской полиции Лина Балнене сказала Delfi, что подозреваемые еще не найдены. По данным полиции, женщина в поле зрения полиции не попадала.

Delfi связался со старостой Кведарны Айварасом Добиласом, который сказал, что это происшествие потрясло всех жителей. Покойная - мать четверых детей несовершеннолетних детей, младшему из них всего 7 лет.

Добилас сообщил, что с детьми находится отец, который после смерти жены приехал домой из-за границы.