В Паланге 27 апреля пьяный мужчина, который неуспешно пытался припарковать автомобиль, в конце концов решил отдохнуть в багажнике. Однако от внимательных полицейских скрыться ему не удалось.
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Передача Reidas TV сообщает, что 27 апреля, в 20.00 ч. в Паланге, на ул. Тайкос, мужчина, пытавшийся припарковать автомобиль, заехал на тротуар.

После неудачного маневра, лопнуло колесо, поэтому водитель решил забраться в багажник и выспаться.

Когда на место приехала полиция, выяснилось, что водитель пьян - 2.96 промилле.

Нарушителю грозит уголовная ответственность.

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