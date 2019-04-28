Передача Reidas TV сообщает, что 27 апреля, в 20.00 ч. в Паланге, на ул. Тайкос, мужчина, пытавшийся припарковать автомобиль, заехал на тротуар.

После неудачного маневра, лопнуло колесо, поэтому водитель решил забраться в багажник и выспаться.

Когда на место приехала полиция, выяснилось, что водитель пьян - 2.96 промилле.

Нарушителю грозит уголовная ответственность.