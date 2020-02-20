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В Вильнюсе сотрудники Литовского бюро криминальной полиции (ЛБКП) провели операцию, во время которой задержали полицейского и адвоката, подозреваемых в передаче взятки в размере 8000 евро в деле о торговле наркотиками.
Полицейский и адвокат пытались спасти наркоторговцев: дали взятку в размере 8000 евро
© DELFI / Domantas Pipas

Дело о хранении большого количества наркотиков расследовало ЛБКП. Старший патрульный Вильнюсской полиции (1990 г.р.) выступил в качестве посредника – предложил взятку сотруднику ЛБКП за информацию в деле и за влияние на расследование.

Были даны санкции на имитирование модели преступления. 18 февраля патрульный после работы передал сотруднику ЛБКП 8000 евро после чего был задержан. Подозреваемого взяли под стражу на 2 суток.

19 февраля был задержан адвокат, которого подозревают в совершении того же преступления: торговле влиянием и подкупе. Максимальное наказание за такое преступление - до 7 лет лишения свободы.

На рабочих местах и в домах подозреваемых провели обыски. Расследование продолжается.

В четверг полицейского допросили в суде. Ему назначена мера пресечения. По неофициальным данным, полицейский и адвокат - родственники.

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