Полицейские поехали за квадроциклом, к ним присоединился еще один экипаж. Однако задержать людей управлявших квадроциклом удалось не сразу. Водитель квадроцикла уехал по полям, а там, где нет было дороги, полицейские автомобили не смогли догнать квадроцикл.
Однако полицейские на этом не остановились. Объехав окрестности Райняй, они выявили обоих людей, которые ехали на квадроцикле. Оба подозреваемых были пьяны. Подозреваемый в управлении квадроциклом мужчина (1975 г.р.)отказался от проверки на трезвость. Полиция задержала и пассажира (1983 г.р.). Неподалеку во дворе был обнаружен и спрятанный квадроцикл со шлемами, которые были на беглецах.
Водители привлекли к ответственности за вождение квадроцикла без прав (он лишен прав), за неподчинение законным требованиям полиции, за управление технически непригодного, незарегистрированного и незастрахованного транспортного средства.
Неожиданный вызов: в Тарту помощь полиции потребовалась влюбленным, приковавшим себя друг к другу наручниками
Лыунаская префектура полиции (Эстония) делится в Facebook...
Полицейские задержали нарушителя на квадроцикле
28 марта, в 18.15 ч., полиция Тельшяйского района заметила в...
В столице водитель совершил ДТП и сбежал с места происшествия (5)
30 марта вечером, после 20 ч., в полицию позвонила женщина...
В Вильнюсе водитель не услышал звук полицейской сирены (26)
В субботу вечером, в 18:15, в Вильнюсе , на перекрёстке...
TOP новостей
ГНИ пояснила, почему столько людей не доплатили налоги (31)
Многие жители Литвы , заполнявшие декларации, были...
Расценки нотариусов огромные, но сами нотариусы утверждают, что их зарплаты самые низкие в ЕС (26)
Минюст Литвы намерен менять расценки на услуги...
Депутат предлагает не пускать в Литву непривитых от кори иностранцев (16)
Депутат литовского парламента Радвиле...
Украинцы в Литве голосуют на президентских выборах (216)
Проживающие в Литве или находящиеся на территории...