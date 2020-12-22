Полицейские во время преследования семь раз выстрелили в автомобиль Audi A6

Там же был остановлен ехавший за этим автомобилем Audi A6, водитель которого добровольно не остановился. Чтобы его задержать, полицейские стреляли по колесам из служебного оружия Glock-26 (сделано 7 выстрелов).
В этом автомобиле также обнаружили большое количество белорусских сигарет. Люди во время инцидента не пострадали.
В обоих автомобилях в общей сложности обнаружили 57 311 пачек сигарет на сумму около 203 454 евро. Начато расследование.
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