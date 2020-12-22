aA
21 декабря, в 15.40 ч., в деревне Свирнавечай, на дороге Каунас-Мариямполе-Сувалки, полиция задержала автомобиль Volvo S80, которым управлял мужчина (1978 г.р.). В автомобиле обнаружили сигареты с белорусскими бандеролями.
Полицейские во время преследования семь раз выстрелили в автомобиль Audi A6
© DELFI / Ainis Gurevičius

Там же был остановлен ехавший за этим автомобилем Audi A6, водитель которого добровольно не остановился. Чтобы его задержать, полицейские стреляли по колесам из служебного оружия Glock-26 (сделано 7 выстрелов).

В этом автомобиле также обнаружили большое количество белорусских сигарет. Люди во время инцидента не пострадали.

В обоих автомобилях в общей сложности обнаружили 57 311 пачек сигарет на сумму около 203 454 евро. Начато расследование.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Премьер-министр Шимоните о предложении изменить порядок: надо потерпеть хотя бы до середины января (23)

В понедельник на заседании государственной комиссии по...

Эксперты: мутировавший коронавирус скорее всего уже привезли в Литву (7)

Президент Литвы Гитанас Науседа во вторник утром...

Весть для находящихся в Великобритании: вернуться в Литву смогут лишь те, кто уехал по важной причине (10)

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что...

В Литве диагностирован 1871 новый случай коронавируса и 54 смерти (40)

В Литве за минувшие сутки диагностирован 1871 новый...

Нарушители попали на видео: за такие действия ждет наказание (3)

Столичная компания по утилизации отходов Vilniaus atliekų...