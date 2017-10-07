Инцидент произошел 7 октября. Звонок о том, что пропала женщина, поступил в 14.46 ч. Сын женщины сообщил, что у его матери есть проблемы со здоровьем.

Полицейские прибыли на место происшествия, сначала обыскали дом, а потом территорию и в 15.15 ч. нашли женщину в колодце. К счастью, она была жива.

Полицейские вызвали врачей скорой помощи и спасателей, но потом решили действовать сами, чтобы не терять времени.

Они взяли из служебной машины веревку и вытащили женщину из колодца.

Пострадавшая рассказала, что упала в колодец около 9 ч. утра, когда пошла за водой.

Полицейские передали пострадавшую в руки врачей.