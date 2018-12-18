Вильнюсская полиция посетила квартиру жительницы Новой Вильни и обнаружила у нее дома 4000 пачек контрабандных сигарет. Женщина и ранее попадала в поле зрения полиции. Ей грозит штраф в размере от 4000 до 6000 евро.
© Vilniaus aps. VPK

Полиция 4-го комиссариата полиции, проверяя полученную информацию, провели обыск в доме жительницы Новой Вильни (1956 г.р.) и обнаружила большое количество контрабандных сигарет ‒ женщина держала их в квартире и в подвале и занималась их продажей.

В общей сложности было обнаружено 4280 пачек сигарет. Ведется расследование. Женщине грозит штраф в размере от 4000 до 6000 евро.

Полиция проверила и рынок в Новой Вильне. Там также выявили людей, продававших контрабандные сигареты. Этим нарушителям грозит штраф в размере от 30 до 150 евро.

Полиция благодарит граждан за информацию и призывает их не мириться с правонарушениями и сообщать о них по номеру 112.

Полицейские провели обыск и обнаружили контрабандные сигареты
© Vilniaus aps. VPK
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