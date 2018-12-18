Полиция 4-го комиссариата полиции, проверяя полученную информацию, провели обыск в доме жительницы Новой Вильни (1956 г.р.) и обнаружила большое количество контрабандных сигарет ‒ женщина держала их в квартире и в подвале и занималась их продажей.
В общей сложности было обнаружено 4280 пачек сигарет. Ведется расследование. Женщине грозит штраф в размере от 4000 до 6000 евро.
Полиция проверила и рынок в Новой Вильне. Там также выявили людей, продававших контрабандные сигареты. Этим нарушителям грозит штраф в размере от 30 до 150 евро.
Полиция благодарит граждан за информацию и призывает их не мириться с правонарушениями и сообщать о них по номеру 112.
Несчастье в Вильнюсском районе: собака откусила палец 1,5-годовалой девочке (6)
18 декабря, в 13.59 ч., в полицию поступило сообщение о...
Литовская полиция задержала банду угонщиков автомобилей (1)
Полиция Главного комиссариата Каунаса при...
Полицейские провели обыск и обнаружили контрабандные сигареты (2)
Вильнюсская полиция посетила квартиру жительницы...
Полиция разыскивает пропавшую без вести женщину (13)
Сотрудники Главного комиссариата полиции Каунасского...
В Вильнюсе обнаружено тело мужчины, задержаны подозреваемые
Департамент полиции Литвы информировал, что в Вильнюсе...
TOP новостей
Литва определилась: терминал СПГ будут выкупать потребуется кредит в 308 млн. евро (246)
Клайпедский плавучий терминал сжиженного природного...
В следующем году у работодателей в Литве появится повод не повышать зарплаты (23)
В 2019 году в результате налоговой реформы увеличатся...
Официально: за некоторые товары жители Литвы платят больше, чем жители других стран Европы (1)
Исследование , проведенное по заказу Минюста и...
Премьер-министр Литвы упомянул о новом налоге лидер "крестьян" упомянул о сроках (2)
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сказал, что...
650 000 жителей получили уведомления "Содры" о новом порядке пенсионных накоплений (3)
Жители, которые участвуют в пенсионном накоплении по...