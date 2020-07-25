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Полицейские Каунасского округа минувшей ночью получили информацию о конфликте и насилии. Приехав в указанное место, они застали там нетрезвых коллег.
Полицейские приехали по вызову и нашли двоих нетрезвых коллег
© DELFI / Valdas Kopūstas

Департамент полиции Литвы информирует, что 25 июля, в 1.41 ч. было получено сообщение о том, что в Каунасском районе, в деревне Ужледжяй, в квартире, мужчина, вероятно, избивает женщину и шумит.

На месте происшествия выяснилось, что конфликт разгорелся между нетрезвыми сотрудниками полиции - мужчиной 1995 г.р. (0,89 промилле) и женщиной 1987 г.р. (0,91 промилле).

Обоих участников конфликта опросили. Начато расследование.

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