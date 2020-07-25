Полицейские приехали по вызову и нашли двоих нетрезвых коллег

Департамент полиции Литвы информирует, что 25 июля, в 1.41 ч. было получено сообщение о том, что в Каунасском районе, в деревне Ужледжяй, в квартире, мужчина, вероятно, избивает женщину и шумит.

На месте происшествия выяснилось, что конфликт разгорелся между нетрезвыми сотрудниками полиции - мужчиной 1995 г.р. (0,89 промилле) и женщиной 1987 г.р. (0,91 промилле).

Обоих участников конфликта опросили. Начато расследование.