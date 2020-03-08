Полицейские около леса остановили нетрезвого водителя

Полиция сообщает, что проверили 1200 водителей, установили 8 нетрезвых нарушителей. В большинстве случаев была установлена легкая степень опьянения: 0,58, 0,46, 0,66, 0,72, 0,68, 0,88, 0,97 промилле.
В организме водителя, который ехал вдоль леса, было 1,34 промилле. В 11 случаях количество алкоголя в организме не превышало допустимую норму.
Кроме того, полицейские остановили двоих водителей без прав и двоих непристегнутых ремнями безопасности водителей. Еще один водитель ехал на автомобиле без техосмотра, а другой – без обязательной страховки.
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