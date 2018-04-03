Полет с обрыва: мужчина остался жив



2 апреля утром от полицейских в Вильнюсе пытался бежать водитель. Сначала он мчался на автомобиле, потом пытался скрыться бегом.

Инцидент произошел около 8 ч., когда полиция заметила подозрительный Saab, однако, увидев полицейских, водитель нажал на газ и помчался по улицам города.

Свернув во двор многоквартирного дома, беглец поставил машину так, что повреди соседний автомобиль, а пассажирка Saab не могла выйти из авто. Водитель оставил пассажирку в машине и бросился бежать.

Он забежал за дом. Когда туда прибежали полицейские, мужчины за домом не было. Однако полицейский обнаружил крутой обрыв, у подножия которого лежал мужчина. Полиция вызвала врачей скорой помощи. Бежавший от полиции водитель был без сознания.

Вскоре он пришел в себя, стал проявлять агрессию, оказал полиции сопротивление, поэтому ему на руки надели наручники. Водитель также отказался проверяться на трезвость. Он него пахло перегаром.

Удивительно, что мужчина остался жив, поскольку обрыв был утыкан металлическими прутьями, да и торчащие корни деревьев представляли серьезную опасность.

Врачи скорой помощи решили доставить пострадавшего в больницу. В больнице он провел несколько часов.

За это время мужчину осмотрели, а сам он придумал новый план действий. Он заявил, что пострадал не во время падения с обрыва, якобы его избила полиция. Также он заявил, что у него украли 120 евро.

Пожар на заброшенных складах

На ул. С.Даряус и С.Гирено во время патрулирования полицейские заметили дым. Когда они подъехали ближе, заметили дым на заброшенных складах, были подозрения, что в помещениях могут находиться бездомные.

Пожарные-спасатели потушили огонь, пострадавших не было. Специалисты выясняют причины пожара.

И снова алкоголь

Во второй день пасхи полицейских на ноги поднял звонок нетрезвого мужчины, который заявил, что намерен покончить с собой.

Полицейским было известно, что у звонившего есть два легальных пистолета, поэтому опасность казалась реальной. Приехав на место происшествия, полиция выяснила, что у мужчины нет при себе оружия, а сообщение ложное. Находившаяся с ним женщина сказала, что виной всему алкоголь. Когда мужчина пьян, он часто делает всякие глупости.