"Полет" автомобиля Subaru в Вильнюсе

Полиция подтвердила, что 24 марта, в 7.50 ч., поступило сообщение о том, что на ул. Максимишкяй с дороги съехал автомобиль, водитель которого с места происшествия скрылся.
Выяснилось, что ехавший в сторону Гарюнай автомобиль Subaru Legacy съехал с дороги, перелетев через ограждения, и оказался на стоянке у магазина Depo. Авто задержали бортики, иначе оно могло въехать и в сам магазин.
Водитель с места происшествия скрылся. Полиция нашла хозяйку автомобиля, а та указала, кто мог управлять ее машиной во время ДТП. Автомобиль доставили на охраняемую стоянку. Полиция расследует обстоятельства ДТП.
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