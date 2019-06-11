Полет Audi в Вильнюсе: автомобиль снес женщину, столб и знаки

По словам очевидца, Audi мчался со стороны ул. Атейтес на огромной скорости. Перед пешеходным переходом он выехал на тротуар, снес столб, пересек второстепенную дорогу, врезался в бордюр, у автомобиля отвалились передние колеса, затем автомобиль снес знак, заехал на тротуар у магазина Rimi и сбил женщину, потом мчался по пешеходной дорожке, едва не сбил женщину с коляской, выехал на второстепенную дорогу и там остановился.

По подсчетам полиции, автомобиль, съехав с дороги, промчался около 80 м.

У пострадавшей женщины диагностировали перелом ноги.

Водитель не пострадал, он был трезвым. Он только разводил руками и говорил, что не понимает, как это произошло.