Показания при расследовании убийства мужчины в Вильнюсском районе: хотел вызвать полицию, но боялся за семью

Полицейские, которые искали подозреваемых в течение двух дней, вскоре задержали троих подозреваемых. После обыска было найдено незаконно хранившееся оружие. Правда, не все подозреваемые были доставлены в суд после начальных действий: женщина была в курсе происшествия, но не была непосредственным участником.

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В воскресенье двое из задержанных подозреваемых, которых прокурор просит арестовать, были доставлены в Вильнюсский район. Один из подозреваемых, который работал перевозчиком, заверил, что убитый и люди, стрелявшие в него, были незнакомы, но они несколько раз спорили, по его словам цыгане высокомерно сели в машину перевозчика. Он ехал домой с другом, но остановился в ночном магазине, где его друг купил выпить.

Мужчина, работающий перевозчиком, не скрывал, что он согласился подвезти цыган, его друг ехал с ним, но когда один из цыган закурил, друг перевозчика уже начал выяснять отношения достав оружие. Перевозчик велел всем выйти и решить конфликт снаружи.

Снаружи произошел смертельный конфликт, в результате которого был застрелен 22-летний парень цыганской национальности.

Мужчина, работающий перевозчиком, заверил, что сам хотел позвонить в полицию и сообщить об инциденте, но боялся за себя и свою семью. Третьим подозреваемым по этому делу была жена этого мужчины, так как, когда он вернулся домой, рассказал жене об этом инциденте. Адвокат сказала, что от обвиняемого слышала, мол второй цыганин также был вооружен, поэтому необходимо было защищать себя, чтобы цыгане после выхода из машины не напали на него первыми.

Что случилось со вторыми цыганом на месте происшествия не сообщается.

Мужчину, оказывающего услуги перевозчика, суд решил не арестовывать. А вот и мужчина, подозреваемый в смертельном ранении 22-летнего парня, арестован на три месяца. Это максимально возможное время задержания. В суде мужчина пытался закрыть свое лицо. Отвечая на вопросы, он сказал, что оружие носил в целях самообороны.