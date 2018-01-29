Полиция задержала педофила – гражданина Литвы, который в минувшую пятницу сбежал из тюрьмы.
51-летний Гинтаутас Урбонас был осужден на 12 лет и сидел в тюрьме Питерборо.
Урбонас был осужден за изнасилование. Он отсидел меньше половины срока.
Утверждают, что мужчина сбежал, когда возвращался из спортзала. Предполагают, что он перепрыгнул через забор на фургон и так убежал.
Говорят, что Урбонас какое-то время говорил о том, что сбежать из тюрьмы несложно, пишет tiesa.com.
Он был задержан в Питерборо только после полуночи в понедельник (29 января), пишет itv.com.
Были задержаны пять человек - двое мужчин и три женщины - которые ему помогли.
Полиция раскрыла жестокое убийство в Плунгеском районе (3)
В минувшую пятницу утром в Плунгеском районе было...
Поймали сбежавшего из английской тюрьмы литовца (4)
В ночь на понедельник, 29 января, был найден и задержан...
В Расейнском районе столкнулись Mercedes и Audi, один водитель погиб
29 января ночью, в 1.20 ч. в Расейнском районе, у деревни...
Жуткое ДТП в Молетском районе: погибли два человека (1)
28 января, в 12.37 ч., по Единому номеру помощи 112 поступило...
В аквапарке мужчина мастурбировал на глазах у посетителей (48)
В субботу вечером в аквапарк в Друскининкай Aqua была...
TOP новостей
Экономист: велика вероятность, что в 2050 г. в Литве будет 4 млн. жителей (121)
2018 год начался с хороших новостей – сообщается, что...
Депутаты предлагают увеличить штрафы за превышение скорости (12)
Депутат Литовского союза крестьян и зеленых Миндаугас...
Каунасские больницы переполнены, фиксируют серьезные травмы (2)
В последние дни в Каунасской клинической больнице...
Фотография главы Соцмина вызвала бурю возмущения в социальных сетях (3)
Действия министра Социальной защиты и труда Линаса...
Сколько денег в прошлом году потеряли жители, которые копят деньги на пенсию (15)
Почти все работающие люди в Литве заключили...