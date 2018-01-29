В ночь на понедельник, 29 января, был найден и задержан Гинтаутас Урбонас. Он убежал из тюрьмы в Великобритании. Выяснилось, что задержали и 5 его сообщников.
Gintautas Urbonas
© Policija

Полиция задержала педофила – гражданина Литвы, который в минувшую пятницу сбежал из тюрьмы.

51-летний Гинтаутас Урбонас был осужден на 12 лет и сидел в тюрьме Питерборо.

Урбонас был осужден за изнасилование. Он отсидел меньше половины срока.

Утверждают, что мужчина сбежал, когда возвращался из спортзала. Предполагают, что он перепрыгнул через забор на фургон и так убежал.

Говорят, что Урбонас какое-то время говорил о том, что сбежать из тюрьмы несложно, пишет tiesa.com.

Он был задержан в Питерборо только после полуночи в понедельник (29 января), пишет itv.com.

Были задержаны пять человек - двое мужчин и три женщины - которые ему помогли.

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