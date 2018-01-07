Пропал мужчина, об исчезновении которого сообщили коллеги и близкие. Ночью он находился на дежурстве -
охранял строительную площадку в деревне Мамавис Тракайского района.
© VSAT

На рабочем месте обнаружена кровь. На месте нет ни мужчины, ни его автомобиля.

Заместитель главы полиции Вильнюсского округа Миндаугас Стравинскас сообщил DELFI, что полицейские обратились за помощью к кинологу со служебной собакой. Полиция ведет в округе поиск пропавшего и его автомобиля.

По словам Стравинскаса, отсутствие охранявшего строительную площадку Мариянаса Синявскаса (1958 года рождения) заметил прибывший, чтобы сменить его, коллега. Также его хватились и близкие, когда он не вернулся домой с домой.

На стройплощадке на земле было обнаружено немало крови. Подозревают, что мужчину положили в багажник его собственного автомобиля и увезли.

Поиске воскресенье днем еще не принесли никаких результатов. Около 14.30 часов в ходе поисков был задействован вертолет.

Полиция ищет автомобиль пропавшего мужчины - VW Touran черного цвета (2004 года выпуска, JJP423). Всех, кто видел этот автомобиль, просят как можно скорее позвонить по телефону 112.

В воскресенье вечером Стравинскас сообщил DELFI, что поиск не принес результатов. В полиции надеются ко вторнику получить выводы экспертов, которые должны установить, является ли обнаруженная на стройплощадке кровь кровью Синявского.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей

ЧП и криминал

Поиск с вертолетом: при загадочных обстоятельствах пропал сторож стройплощадки (4)

Пропал мужчина, об исчезновении которого сообщили...

Каунасские полицейские были потрясены: в документах - Янина, за рулем - мужчина (14)

"Я ослеп", - произнес один из сотрудников Главного...

Ночной рейд полиции в Вильнюсе закончился для нескольких водителей печально (1)

Ночью полиция провела очередной рейд, который начался в...

В Вильнюсе - загадочная смерть женщины (2)

Сообщение об этом вильнюсская полиция получила в 10:38...

Ночной рейд в Вильнюсе: водитель Audi скрылся на огромной скорости (3)

В Вильнюсе в ночь с пятницы на субботу дорожная...

TOP новостей

Мужчина дважды выиграл в чековой лотерее и останавливаться не намерен (6)

Если вам не везет в лотереях, билеты которых нужно...

Место эмигрантов занимают украинцы: трудовая иммиграция выросла почти вдвое (191)

В прошлом году в Литву прибыло почти в два раза больше...

Каунасские полицейские были потрясены: в документах - Янина, за рулем - мужчина (14)

"Я ослеп", - произнес один из сотрудников Главного...

Средняя цена на электроэнергию в на рынке Литвы прошлом году была самой низкой (8)

Средняя цена на электроэнергию на литовском рынке в...

Ночной рейд полиции в Вильнюсе закончился для нескольких водителей печально (1)

Ночью полиция провела очередной рейд, который начался в...