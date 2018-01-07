охранял строительную площадку в деревне Мамавис Тракайского района.
На рабочем месте обнаружена кровь. На месте нет ни мужчины, ни его автомобиля.
Заместитель главы полиции Вильнюсского округа Миндаугас Стравинскас сообщил DELFI, что полицейские обратились за помощью к кинологу со служебной собакой. Полиция ведет в округе поиск пропавшего и его автомобиля.
По словам Стравинскаса, отсутствие охранявшего строительную площадку Мариянаса Синявскаса (1958 года рождения) заметил прибывший, чтобы сменить его, коллега. Также его хватились и близкие, когда он не вернулся домой с домой.
На стройплощадке на земле было обнаружено немало крови. Подозревают, что мужчину положили в багажник его собственного автомобиля и увезли.
Поиске воскресенье днем еще не принесли никаких результатов. Около 14.30 часов в ходе поисков был задействован вертолет.
Полиция ищет автомобиль пропавшего мужчины - VW Touran черного цвета (2004 года выпуска, JJP423). Всех, кто видел этот автомобиль, просят как можно скорее позвонить по телефону 112.
В воскресенье вечером Стравинскас сообщил DELFI, что поиск не принес результатов. В полиции надеются ко вторнику получить выводы экспертов, которые должны установить, является ли обнаруженная на стройплощадке кровь кровью Синявского.
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