На рабочем месте обнаружена кровь. На месте нет ни мужчины, ни его автомобиля.

Заместитель главы полиции Вильнюсского округа Миндаугас Стравинскас сообщил DELFI, что полицейские обратились за помощью к кинологу со служебной собакой. Полиция ведет в округе поиск пропавшего и его автомобиля.

По словам Стравинскаса, отсутствие охранявшего строительную площадку Мариянаса Синявскаса (1958 года рождения) заметил прибывший, чтобы сменить его, коллега. Также его хватились и близкие, когда он не вернулся домой с домой.

На стройплощадке на земле было обнаружено немало крови. Подозревают, что мужчину положили в багажник его собственного автомобиля и увезли.

Поиске воскресенье днем еще не принесли никаких результатов. Около 14.30 часов в ходе поисков был задействован вертолет.

Полиция ищет автомобиль пропавшего мужчины - VW Touran черного цвета (2004 года выпуска, JJP423). Всех, кто видел этот автомобиль, просят как можно скорее позвонить по телефону 112.

В воскресенье вечером Стравинскас сообщил DELFI, что поиск не принес результатов. В полиции надеются ко вторнику получить выводы экспертов, которые должны установить, является ли обнаруженная на стройплощадке кровь кровью Синявского.