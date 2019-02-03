В Вильнюсе поиск без вести пропавшей девушки стал уголовным делом. Столичная полиция задержала троих молодых людей, подозреваемых в убийстве. Одна из подозреваемых - девушка.
© DELFI / Orestas Gurevičius

Сотрудники управления расследований тяжких преступлений Уголовной полиции комиссариата полиции Вильнюсского округа задержали троих молодых людей, подозреваемых в убийстве несовершеннолетней (2001 г.р.) девушки.

Ещё 31 января столичные криминалисты обратились за помощью к общественности – предоставить информацию о пропавшей без вести или её местонахождении.

После интенсивных поисков несовершеннолетней 2 февраля криминалисты задержали двоих молодых людей (1997 и 1998 г.р.) и девушку (1998 г.р.), подозреваемых в убийстве этой девушки.

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Молодые люди полиции знакомы, ранее они были осуждены за воровство, причинения ущерба здоровью.

Досудебное расследование переквалифицировано в дело об убийстве (УК ЛР ч.1 ст.129), далее продолжаются активные действия.

Подозреваемые арестованы на три месяца.

Тело девушки-подростка до сих пор не обнаружено, сотрудники полиции продолжают поиски. Сначала они, расследуя её исчезновение, рассматривали версию похищения. Подробности расследования не раскрываются.

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