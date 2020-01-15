Звонил мужчина, который рассказал, что к нему подошли двое мальчиков лет 11 и сказали, что кто-то похитил их подругу. Незнакомец затолкал девочку 11-12 лет в автомобиль серебристого или золотистого цвета и уехал. По словам детей, номера машины были желтые (неясно, это было такси или автомобиль с иностранными номерами).

На указанном детьми месте, откуда возможно была увезена девочка, полиция обнаружила пачку британских сигарет. Как известно, британские номера желтого цвета.

На ноги подняли всю столичную полицию, информацию передали в соседние районы. Автомобиль разыскивает полиция. В городе и его окрестностях останавливают для проверки машины.

После 21 ч. полиция распространила сообщение, в котором просит жителей информировать о подозрительных автомобилях серебристого или золотистого цвета с желтыми номерами или о подозрительных лицах по номеру 112. В сообщении также сказано: "Родителей, которые не знают, где находится их ребенок, просим как можно скорее позвонить по номеру 112. Сообщите нам о любой информации, связанной с этой историей, если она появится в социальных сетях".

"Полиция продолжает интенсивную работу, мы делаем все, что возможно, проверяем все возможные версии", – сообщает полиция.

Стражи порядка говорят, что будут рады любой ценной информации, связанной с этим делом и обещают информировать общество, как только девочка будет найдена.

Полиция еще не знает, кто родители девочки. "У нас нет информации о том, что у кого-то пропал ребенок такого возраста", – сказано на странице Литовской полиции в Facebook.

В ГПК Вильнюсского округа учрежден штаб. В комиссариате работают глава полиции Вильнюсского округа Саулюс Гагас, его заместитель Миндаугас Стравинскас и глава отдела по расследованию организованной преступной деятельности Марек Гульбинович.

15 января вечером около торгового центра BIG был обнаружен кошелек с ученическим удостоверением девочки похожего возраста. Полиция нашла девочку, выяснилось, что она была дома.

Поздно вечером в полицию позвонила женщина и сказала, что видела похищение. Около 22.50 ч. женщину еще опрашивала полиция.

Около полуночи полиция еще раз обратилась к родителям: "Мы еще раз просим всех родителей, чьи дети не вернулись домой, звонить по номеру 112".

Минувшей ночью работали даже те полицейские, которые в это время должны были отдыхать.

Полиция контролировала выезды из города. В полночь полиция еще работала со свидетелем и мальчиками, сообщившими о похищении.

Около 1 ч. полицейских с постов на дорогах отозвали. По словам пресс-секретаря Департамента полиции Рамунаса Матониса, патрульные выполняли другие задачи, связанные с этим происшествием. До 1 ч. ночи не поступали сообщения о пропаже детей не только в Вильнюсе, но и во всей Литве.

Полиция обратилась за помощью к водителям, в машинах у которых есть видеорегистраторы. Всех, кто 15 января с 18 до 20 ч. проезжал по микрорайонам Каролинишкес и Лаздинай (особенно по проспекту Лайсвес и ул. Саусё 13-осёс), полиция просит передать записи в полицию.

Контактное лицо: Эгле Шут, тел. в Вильнюсе 271 5060 или эл. почта: egle.sut@policija.lt

Ваша информация очень поможет в расследовании этого резонансного происшествия. Полиция заранее благодарит водителей за помощь.

"Вильнюсцы, прошу вас помочь полиции. Наш город - безопасный город, и подобные происшествия, возможное похищение ребенка, не может изменить нашу жизнь. Однако сейчас очень важно, поэтому я очень прошу вас - если можете, внимательно осмотритесь (проверьте двор, закоулки, тупики и т.д.), может вы заметите автомобиль, который попадает под описание полиции (серебристого или золотистого цвета, желтые номера - такси или иностранные номера, возможно BMW или Audi) или можете поделиться другой информацией, которая поможет полиции. Инцидент произошел около телебашни, девочке 11-12 лет. Если вы заметили что-то подозрительное, звоните по номеру 112", – писал мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.

Информация о похищении ребенка распространяется в социальных сетях, вильнюсцы пишут, что пытались похитить и мальчика, но ему удалось сбежать. Пишут, что лысый мужчина перед тем как затолкать ребенка в автомобиль BMW или Audi, заклеил ему рот. Люди предполагают, что это иностранец, говорят, что в машине был и второй мужчина.

В социальных сетях вильнюсцы делятся информацией, просят не сообщать, где проверяют автомобили, чтобы об этом не узнали похитители.