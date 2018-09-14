Пограничники Калварийской заставы задержали угнанный в конце июля в Испании роскошный автомобиль Mercedes-Benz Daimler AG E200.
© VSAT

13 сентября после обеда пограничники Калварийской заставы на дороге Сувалки-Мариямполе, у деревни Салапераугис остановили для проверки приехавший из Польши автовоз Volvo с прицепом. На тягаче и прицепе были латвийские номера.

Всего в автовозе было шесть подержанных автомобилей из Западной Европы. За рулем тягача был 34-летний гражданин Латвии. Он работает в компании, которая занимается перевозкой автомобилей из Западной Европы.

Во время проверки документов на автомобили выяснилось, что Mercedes-Benz Daimler AG E200 2018 г.в. был угнан в Испании в конце июля. На машине были временные испанские регистрационные знаки.

Начато расследование. Машина находится под охраной на Калварийском КПП.

Пограничники опросили водителя автовоза и разрешили ему продолжать путь.

В общей сложности пограничники Калварийской заставы в этом году выявили 17 угнанных автомобилей, которые привезли в Литву через Польшу.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

ЧП и криминал

В Новой Вильне в гимназии начался пожар, эвакуированы учащиеся (1)

Вильнюсские пожарные-спасатели информировали, что...

В Каунасской клинике от отравления грибами скончалась женщина

В Каунасской клинике от отравления грибами скончалась...

Пограничники задержали угнанный в Испании Mercedes

Пограничники Калварийской заставы задержали угнанный...

Полиция задержала грабившего женщин в общественном транспорте мужчину

Вильнюсские криминалисты поймали с поличным 32-летнего...

Молодой человек стал виновником трагического ДТП в Паневежском районе, один водитель погиб

13 сентября, в 18.44 ч., в Паневежском районе, на 101 км дороги...

TOP новостей

Меркель в Литве обещала продолжать санкции для России, но защищала Nord Stream (10)

Находящаяся в Литве с визитом федеральный канцлер...

Министр: время низких цен в энергетике закончилось (32)

В связи с ростом оптовой цены на электроэнергию и...

Балтийские каникулы Жени. Швянтойи – простой курорт для простых людей (24)

Швянтойи похож на кубанскую Анапу. Те же базы отдыха,...

Бюджет меняет ориентацию: уровень нищеты снижен, принимаются за пенсии и образование (37)

В этом году основной целью бюджета было снижение...

Ширинскене: отмена барьера в Сейм для нацменьшинств может нарушить принцип равноправия (6)

Руководитель парламентского Комитета по вопросам...