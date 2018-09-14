Пограничники задержали угнанный в Испании Mercedes

13 сентября после обеда пограничники Калварийской заставы на дороге Сувалки-Мариямполе, у деревни Салапераугис остановили для проверки приехавший из Польши автовоз Volvo с прицепом. На тягаче и прицепе были латвийские номера.

Всего в автовозе было шесть подержанных автомобилей из Западной Европы. За рулем тягача был 34-летний гражданин Латвии. Он работает в компании, которая занимается перевозкой автомобилей из Западной Европы.

Во время проверки документов на автомобили выяснилось, что Mercedes-Benz Daimler AG E200 2018 г.в. был угнан в Испании в конце июля. На машине были временные испанские регистрационные знаки.

Начато расследование. Машина находится под охраной на Калварийском КПП.

Пограничники опросили водителя автовоза и разрешили ему продолжать путь.

В общей сложности пограничники Калварийской заставы в этом году выявили 17 угнанных автомобилей, которые привезли в Литву через Польшу.