Как сообщает в понедельник СОГГЛ, они могли попасть в Литву из Беларуси.
В субботу пограничники Вильнюсского соединения СОГГЛ на основании информации криминальной разведки проверили один из ночлежных домов Вильнюса.
Здесь были задержано четверо подозрительных лиц. Двое из них: 24-летний мужчина и 33-летняя женщина, - предъявили паспорта граждан Ирака. По предварительным данным, выданные иностранцам постоянные виды на жительство в Германии - поддельные.
Вместе с этой парой в ночлежном доме было еще двое мужчин - 40-летний иракец и 41-летний гражданин Германии.
В Вильнюсском соединении СОГГЛ начато досудебное расследование о незаконном пересечении госграницы, сокрытии незаконно пересекшего границу лица, фальсификации документов и использовании фальшивых документов.
После допроса все четверо взяты под арест. Правоохранители выясняют, где и как они попали в Литву.
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