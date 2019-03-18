Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) задержала трех нелегальных мигрантов из Ирака и немца, который был вместе с ними.
© Vidaus reikalų ministerija

Как сообщает в понедельник СОГГЛ, они могли попасть в Литву из Беларуси.

В субботу пограничники Вильнюсского соединения СОГГЛ на основании информации криминальной разведки проверили один из ночлежных домов Вильнюса.

Здесь были задержано четверо подозрительных лиц. Двое из них: 24-летний мужчина и 33-летняя женщина, - предъявили паспорта граждан Ирака. По предварительным данным, выданные иностранцам постоянные виды на жительство в Германии - поддельные.

Вместе с этой парой в ночлежном доме было еще двое мужчин - 40-летний иракец и 41-летний гражданин Германии.

В Вильнюсском соединении СОГГЛ начато досудебное расследование о незаконном пересечении госграницы, сокрытии незаконно пересекшего границу лица, фальсификации документов и использовании фальшивых документов.

После допроса все четверо взяты под арест. Правоохранители выясняют, где и как они попали в Литву.

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