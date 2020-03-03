Пограничники задержали своего коллегу и полицейского, которые собирали выброшенную из поезда контрабанду

8 февраля пограничники с сотрудниками ГКП Вильнюсского округа провели операцию в пределах деревни Юндилишкяй (Шальчининкский район). У железнодорожного участка Стасилос–Вайдотай появился автомобиль Mercedes Benz с датскими номерами. Мимо только что проехал товарный поезд из Беларуси, из которого выбросили коробки. От этого места до границы с Беларусью 12 км.

Пограничники задержали на месте происшествия двоих человек, которые грузили коробки в автомобиль Mercedes Benz. Выяснилось, что это 28-летний полицейский Шальчининкского района и 29-летний пограничник Пурвенской заставы. Они находились здесь в свободное от службы время, были без униформы.

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У железной дороги и автомобиля обнаружили 11 998 пачек сигарет Fest с белорусскими бандеролями. Стоимость груза почти 42 000 евро.

Было начато расследование.

Подозреваемых взяли под арест на 20 дней. По истечении этого срока им назначили другую меру пресечения - изъятие документов и письменную подписку о невыезде.

За совершенные преступные действия им грозит лишение свободы на срок до 8 лет.

Оба подозреваемые отстранены от службы.