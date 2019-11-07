Пограничники задержали подозреваемых в контрабанде янтаря граждан Литвы и России

Операция была проведена в ночь со вторника на среду на одной из АЗС Каунаса. Были задержаны – 42-летний гражданин России и 63-летний каунасец. Пограничники располагали информацией о том, что эти люди могут заниматься контрабандой янтаря.
Пограничники наблюдали за тем, как россиянин выгрузил из полуприцепа своего автомобиля Renault Magnum полиэтиленовые пакеты и передал их гражданину Литвы. Как только груз был передан и погружен в багажник Volkswagen Passat, обоих мужчин задержали.
Выяснилось, что в пакетах было около 50 кг необработанного янтаря. По предварительным данным, это сырье контрабандой было привезено из Калининградской области через КПП Кибартай.
Задержанный гражданин Литвы в этом году уже был наказан за хранение большого количества янтаря. Ему был назначен штраф в размере нескольких тысяч евро.
Начато расследование. За такое преступление грозит лишение свободы на срок до 8 лет.
Обоих подозреваемых закрыли в КПЗ. Янтарь, Volkswagen Passat и тягач с полуприцепом находятся на охраняемой территории погранзаставы.
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